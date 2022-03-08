أوكرانيا تعلن إنشاء وحدة خاصة للمتطوعين الأجانب

2022/03/08 | 01:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، الاثنين، عن إنشاء وحدة خاصة للمتطوعين الأجانب، وأنها بدأت بالفعل في تنفيذ مهام قتالية ضد القوات الروسية.

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