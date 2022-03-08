2022/03/08 | 01:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نوال_السعداوى من وحى سنوات الغربة ..



لى رجال كثيرون قصيدتان -----------------------------------------------------1 - من وحى سنوات الغربة ---------------------------------------------- الغربة خارج الوطن قاسية وأقسى منها الغربة داخل الوطن الرسائل تأتينى رغم المسافات من الأهل والأصدقاء والصديقات مع حركة الطائرة تزداد المسافات والحزام مربوط حول جسدى وعقلى مشد ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من وحى سنوات الغربة .. لى رجال كثيرون ...... قصيدتان - نوال السعداوى) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من وحى سنوات الغربة .. لى رجال كثيرون ...... قصيدتان - نوال السعداوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).