2022/03/08 | 01:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_أحراث المناسبة: 08 مارس..بدون مقدمات أو مبررات ألوم نفسي ورفاقي أيضا المعتقلين السياسيين السابقين ضمن مجموعة مراكش 1984.



إنه لوم بطعم النقد الذاتي وبصيغة المناشدة..



لن أعود الى الوراء لجلد الذات، ولن أجتر "الندم" لدغدغة العواطف.



أعترف بكوني تخلفت عن تدوين تجربة/ذاكرة أمهات وأخوات معتقلي مجموعة مراكش 1984، وضمن ذلك تجربة/تضحية عائلتي، وخاصة أمي هنية وأخواتي فاطمة ومليكة والسعدية ومينة وعائشة..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمهات معتقلي مجموعة مراكش 1984.. - حسن أحراث) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمهات معتقلي مجموعة مراكش 1984.. - حسن أحراث) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).