الرئيس الأوكراني يتهم روسيا بإفشال إجلاء المدنيين

2022/03/08 | 01:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الاثنين، الجيش الروسي بإفشال إجلاء المدنيين عبر الممرات الإنسانية التي كان من المقرر إقامتها في البلاد بعد محادثات ثنائية.

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