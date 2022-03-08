البنتاغون لـCNN: بوتين يحاول تجنيد مقاتلين أجانب للقتال في أوكرانيا

2022/03/08 | 02:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، جون كيربي، لمراسل شبكة CNN جايك تابر، إن البنتاغون يعتقد أن التقارير بشأن محاولة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تجنيد مقاتلين أجانب للقتال في أوكرانيا نيابة عن القوات الروسية، صحيحة.

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