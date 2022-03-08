الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع - أحمد بيان

2022/03/08 | 02:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_بيان "ما رأيكم دام عزكم...؟"حسب موقع "زنقة 20" (07 مارس 2022):"حل يومه الاثنين الجاري وفد صحافي اسرائيلي في زيارة عمل لمراكش بحيث حضي بشرف استقباله من طرف محمد الادريسي النائب الاول لعمدة مدينة مراكش.وحسب مصادر ، فإن الوفد سيقوم بزيارات سياحية وميدانية لساحة جامع الفنا والاسواق المحيطة ، المآثر التاريخية لمراكش من ضمنها المآثر التي تدخل في إطار الذاكرة الاسرائلية كحي الملاح والمقبرة الي ......





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