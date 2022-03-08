البيت الأبيض يوضح علاقة المناقشات مع السعودية وإيران وفنزويلا بالنفط

2022/03/08 | 02:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضح البيت الأبيض، الاثنين، أن المناقشات مع السعودية وإيران وفنزويلا لم تركز فقط على قضايا النفط والطاقة.

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