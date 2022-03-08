في معرض بيروت للكتاب.. صفعة على

2022/03/08 | 03:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "بيروت حرة حرة..إيران طلعي برا"، بهذه العبارة صرخ الشاب اللبناني شفيق بدر ضاربا بيده على لوحة كبيرة تحمل صورة القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، الذي قتل في غارة أميركية قرب مطار بغداد في يناير 2020.

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