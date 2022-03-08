2022/03/08 | 03:24 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق - فريق التحرير

سجلت أسعار النفط العالمية قفزات هائلة إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008، بينما أُغلقت الجلسة على المستويات التي افتتحت بها، وتزامن مع ذلك ارتفاع في أسعار النفط العراقي.

ققت أسعار النفط العراقي قفزة كبيرة بأكثر من 16% متجاوزة مستوى 116 دولارًا للبرميل

وتدرس الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون حظر واردات الخام من روسيا، فيما قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن أسعار النفط قد تقفز فوق 300 دولار للبرميل إذا حظرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واردات النفط الروسي.

ويرى محللون أن حربًا طويلة في أوكرانيا قد تدفع أسعار برنت فوق 150 دولارًا للبرميل.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة بأكثر من 4% فوق 123 دولارًا للبرميل.

وكانت عقود برنت قد لامست 139 دولارًا للبرميل خلال الجلسة وهو السعر الأعلى منذ 2008، قبل انخفاضها عند التسوية.

أما عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط فقد أغلقت مرتفعة بأكثر من 3% فوق 119 دولارًا للبرميل، بعد أن تجاوزت 130 دولارًا خلال الجلسة.

وقفزت أسعار النفط العالمية حوالي 60 بالمئة منذ بداية 2022 مع تزايد القلق حيال النمو الاقتصادي العالمي ومخاوف من ركود تضخمي.



وتستهدف الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، نموا أبطأ عند 5.5 في المئة هذا العام.

في الأثناء، حققت أسعار النفط العراقي قفزة كبيرة بأكثر من 16% متجاوزة مستوى 116 دولارًا للبرميل حتى فجر الثامن من آذار/مارس 2022.

وكانت أسعار خام البصرة الثقيل قد تخطت حاجز 100 دولار للبرميل منذ فجر يوم السبت 5 آذار/مارس 2022 بتوقيت بغداد.

وكان خام البصرة الخفيف قد لامس حاجز 104 دولارات للبرميل قبل يومين، قبل انخفاضه بنحو 4%، ليقفز بمقدار 16 دولارًا.

اقرأ/ي أيضًا:

صعود جنوني في أسعار النفط والذهب..



برنت قرب 130 دولارًا للبرميل

قفزة تاريخية لأسعار النفط..



وخام البصرة يتجاوز 100 دولار

مصدر الفيديو: S00iP_xRgHI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط العراقي يحلّق إلى 116 دولارًا للبرميل.. وبرنت يتوازن عند التسوية) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط العراقي يحلّق إلى 116 دولارًا للبرميل.. وبرنت يتوازن عند التسوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).