أول ظهور للرئيس الأوكراني في القصر الرئاسي منذ الغزو الروسي

2022/03/08 | 03:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاثنين، إنه "ليس خائفا"، وذلك في أول ظهور له في القصر الرئاسي منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير/شباط.

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