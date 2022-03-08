2022/03/08 | 04:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتوقع المؤيدون للحق في الإجهاض، والمناوئون أو من يعرفون بـ"مناصري الحق في الحياة" في الولايات المتحدة أن تلغي المحكمة العليا الأميركية قضية "رو ضد رو" الشهيرة، التي تعتبر دليلا في المحاكم على منح النساء الحق الدستوري في الإجهاض القانوني.

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