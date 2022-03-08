2022/03/08 | 04:26 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجري المباحثات بطلب من منظمة الطيران الدولية

الترا عراق - فريق التحرير

كشفت الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية، عن مساع لفتح ممرات جوية جديدة مع دولة الكويت بناءً على طلب من المنظمة العالمية للطيران المدني.

وقال مدير عام الشركة نزار إبراهيم الزيادي في بيان، إنّ "المسؤولين عن إدارة الحركة الجوية في الشركة أجروا سلسة اجتماعات مع الجانب الكويتي والجانب البحريني تنفيذًا لتوصيات وطلب من المنظمة العالمية للطيران المدني (ICAO) للشرق الأوسط؛ لمناقشة فتح ممرات جديدة مع دولة الكويت بهدف تعزيز الزيادة في عدد الطائرات العابرة بين دول الخليج (العراق، الكويت، والبحرين) استعدادًا لبطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم، المقرر أن تقام في قطر للفترة من 21 تشرين الثاني/نوفمبر ولغاية 18 كانون الأول/ديسمبر".

فيما نقل البيان عن مسؤول وحدة المنطقة في قسم إدارة الحركة الجوية حيدر ظافر العذاري قوله، إنّ "اجتماعين متتاليين عقدا برئاسة ممثل منظمة إيكاو للشرق الأوسط مع الجانب العراقي والجانب الكويتي والجانب البحريني ويليهما اجتماع ثالث حاسم في العاشر من آذار/مارس، استنادًا لطلب منظمة الطيران الدولي للشرق الأوسط، بهدف تبادل الأفكار والآراء وتقديم المقترحات، بالإضافة إلى طرح المعوقات التي تحتاج إلى تحقيق متطلبات فنية وإيجاد السبل لفتح ممرات جوية جديدة بين العراق ودولة الكويت خاصة بعد رفع الحظر من قبل إدارة المنظمة الفيدرالية FAA، والإقبال الكبير من قبل شركات الطيران الدولية باستخدام الممرات الجوية العراقية باعتبارها أقصر الطرق بين الشرق والغرب".

اقرأ/ي أيضًا:

تعليمات جديدة للمسافرين العراقيين إلى لبنان

هدر 12 مليون دولار سنويًا..



من المستفيد من حظر "الطائر الأخضر" أوروبيًا؟

مصدر الفيديو: S00iP_xRgHI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مساع لفتح ممرات جوية جديدة بين العراق والكويت استعدادًا لكأس العالم) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مساع لفتح ممرات جوية جديدة بين العراق والكويت استعدادًا لكأس العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).