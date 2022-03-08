إسرائيل وحرب أوكرانيا: تهديدات وفرص ( 3 من 3) - نهاد ابو غوش

2022/03/08 | 04:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نهاد_ابو_غوش نهاد أبو غوش دروس ثمينة وفرص أثمنعلى المستوى العسكري يبدو أن الدرس الأهم الذي سارع العسكريون الإسرائيليون إلى استخلاصه هو أن إسرائيل يجب أن تعتمد على نفسها في المقام الأول، وقال الجنرال في الاحتياط اسحق بريك الذي شغل سابقا منصب قائد فرقة، ومسؤول الكلية العسكرية، في مقال نشره في جريدة هآرتس بتاريخ 2/3/2022 أنه قلق جدا مما يجري حيث أن إسرائيل تواجه مخاطر متزايدة، وهي تواجه تهديدا وجوديا ......





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