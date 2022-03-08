مدينة آسفي تحتضر تحت جسامة التلوث - عبد السلام أديب

2022/03/08 | 04:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبد_السلام_أديب جميع الدراسات الرسمية منها وغير الرسمية وخاصة تقارير جمعيات المجتمع المدني أقرت بجسامة الوضع الكارثي الذي تعيشه مدينة أسفي وساكنتها، والتي تتواجد على ساحل المحيط الأطلسي بين مدينتي الجديدة والصويرة، وذلك منذ حوالي 50 سنة.



وقد أشار تقرير سابق أعدته وزارة إعداد التراب الوطني والماء والبيئة تحت عنوان " قضايا البيئة وجهود المغرب في مجال حمايتها " إلى أن " قطاع الطاقة يتسبب في نسبة 50 في المائة ......





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