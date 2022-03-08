2022/03/08 | 04:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهمت وزارة الدفاع البريطانية، الاثنين، القوات الروسية باستهداف ممرات الإجلاء وقتل "العديد من المدنيين" الذين يحاولون إخلاء بلدة إيربين، وفقا لأحدث تقييم استخباراتي نشرته الوزارة علنا منذ غزو روسيا لجارتها.

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