هل سيزور بايدن السعودية أو يتصل بمحمد بن سلمان؟.. البيت الأبيض يجيب

2022/03/08 | 05:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البيت الأبيض، الاثنين، عدم وجود خطط لأن يقوم الرئيس الأمريكي جو بايدن بزيارة إلى المملكة العربية السعودية أو التحدث إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

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