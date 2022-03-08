"لست خائفا".. فيديو جديد للرئيس الأوكراني

2022/03/08 | 05:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينيسكي، الاثنين، تسجيل فيديو من مكتبه في العاصمة كييف يقول فيه "لم أختبئ، أنا في كييف، ولست خائفا من أي أحد".

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