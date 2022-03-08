البنزين يسجل سعرا قياسيا في أمريكا

2022/03/08 | 06:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل سعر غالون البنزين في الولايات المتحدة الأمريكية ارتفاعا قياسيا حيث بلغ 4.14 دولارا أمريكيا، وقد كسر هذا السعر الرقم القياسي السابق البالغ 4.11 دولار للغالون، والذي سجل منذ يوليو/ تموز 2008.

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