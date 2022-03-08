2022/03/08 | 06:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، بوب مينينديز، الاثنين عن خشيته من "استمرار أزمة إنسانية زعزعت استقرار أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي لجيل كامل" في حال "صحت التقارير عن إن إدارة بايدن تتوسط لشراء النفط الفنزويلي".

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