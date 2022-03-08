واشنطن ترحل محمد القحطاني المعتقل بغوانتانامو إلى السعودية

2022/03/08 | 06:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحلت السلطات الأمريكية، الاثنين، إلى المملكة العربية السعودية محمد القحطاني، المعتقل في غوانتانامو بكوبا، الذي اتهم بأنه أحد عناصر تنظيم القاعدة وخطط ليكون "الخاطف رقم 20" في هجمات 11 سبتمبر/ أيلول

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