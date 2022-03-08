بابل تعتزم توزيع ٢٠٠٠ قطعة أرض سكنيَّة

2022/03/08 | 07:03 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلة: فاضل العلي

تعتزمُ مديرية بلديات بابل هذا العام توزيع أكثر من ألفي قطعة أرض لمختلف الشرائح في المحافظة.

وقالَ مسؤول قسم الأملاك في المديرية عامر طعمة جابر لـ"الصباح": "نحن الآن بطور التواصل والتنسيق مع المؤسسات البلدية في أقضية ونواحي المحافظة لفرز مساحات كبيرة لا سيما وأن بعض المديريات أكملت فرز القطع بهدف توزيع أكثر من 2000 قطعة أرض لمختلف الشرائح المستحقة وفي مقدمتهم منتسبو الجيش الأبيض".وأضاف أن العمل يسير بوتيرة عالية من أجل إكمال فرز الأراضي وتهيئتها لتوزيعها بين المستحقين حيث سيتحصل المستفيدون في نواحي المحافظة على 300 متر مربع وفي الأقضية على 250 متراً مربعاً".

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