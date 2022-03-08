البرلمان بانتظار حلول المالية لدعم الوضع المعيشي

2022/03/08 | 07:03 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: مهند عبد الوهاب

لم يبق، سوى سبعة أيام على انتهاء المهلة التي منحها مجلس النواب لوزير المالية علي علاوي لتقديم مقترحات وحلول بشأن الوضع المعيشي في ظل موجة الغلاء التي تشهدها الأسواق بسبب تداعيات ارتفاع سعر صرف الدولار، والحرب الروسية الأوكرانية ما تسبب بتضرر شريحة الفقراء.

واستعرض علاوي، قبل 8 أيام خلال استضافته في مجلس النواب أسباب تغيير سعر الصرف وعلاقته بالإصلاح الاقتصادي، بيد أن رئاسة البرلمان طالبت الوزير بتقديم مقترحات خلال مدة 14 يوماً.

الخطوات التي اتخذها البرلمان، كشف عنها لـ "الصباح" النائب عن دولة القانون محمد الشمري، مشيراً إلى أن النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، عرض قانون دعم الفقراء.

وأوضح الشمري أن عمل القانون سيكون مرتبطاً بوزير المالية خلال الأيام المقبلة وفق ما سيقدمه للبرلمان من حلول، منوهاً بأن هذه الإجراءات من أولويات الحكومة المقبلة ولابد أن يتحسن الوضع المعيشي والخدمي لكل العراقيين.

واشترطت الدكتورة سلام سميسم، أن توضع معالم مهمة في قانون الفقراء، تدعم البطاقة التموينية وتضاف لها بطاقة علاجية لكل أفراد الأسرة تتيح لهم مراجعة المراكز الصحية مع توفير الدواء للأمراض المزمنة والمستعصية.

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