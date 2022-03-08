بعد 20 سنة.. البنتاغون يعيد معتقلا سعوديا في غوانتانمو إلى بلاده

2022/03/08 | 07:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، الاثنين، أنّ سعودياً اعتُقل على مدى العقدين الماضيين في سجن غوانتانامو بشبهة السعي للمشاركة في اعتداءات 11 سبتمبر 2001 نُقل إلى السعودية.

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