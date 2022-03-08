مصر.. ارتفاع سعر الخبز غير المدعم.. ومسؤولون: استغلال من التجار

2022/03/08 | 07:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفع سعر الخبز غير المدعم في مصر بقيمة 25 قرشًا (0.016 دولار) خلال الأيام القليلة الماضية، نتيجة زيادة مفاجأة في سعر الدقيق حيث وصل إلى 11 ألف جنيه (698.7 دولار) للطن، وقال مسؤولون إن هذه الزيادة غير مبررة

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