حدث شركة آبل.. هواتف مدعومة بتقنيات 5G ومعدات جديدة

2022/03/08 | 07:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المتوقع أن تعلن شركة Apple عن العديد من تحديثات المنتجات، في حدثها ليوم الثلاثاء، بما في ذلك ترقية كبيرة في أجهزة MacBook و iMac، مدعومة بالتحديث الثاني من معالجها الداخلي، بالإضافة إلى هاتف جديد من نوع iPhone SE بحسب شبكة CNN.

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