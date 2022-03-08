2022/03/08 | 07:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قال محللون في الولايات المتحدة، إن صور أقمار صناعية تجارية أظهرت أعمال بناء في موقع للتجارب النووية في كوريا الشمالية للمرة الأولى منذ إغلاقه في عام 2018.وقال متخصصون في مركز جيمس مارتن لدراسات الحد من الانتشار النووي في كاليفورنيا، إن صورا التقطتها أقمار صناعية يوم الجمعة أظهرت بوادر أنشطة في الموقع ومنها […]

ظهرت المقالة مغلق منذ 2018..



اكتشاف أعمال في موقع للتجارب النووية بكوريا الشمالية أولاً على ايرث نيوز.

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