المرأة تحتاج الى ثورتين ... سبع قصائد ليوم المرأة العالمى 8 مارس - منى حلمي

2022/03/08 | 07:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منى_حلمي -----------------------------------------------نحن النساء ----------- نحن النساءنحب الحياة كما يحبها الرجال نحب الحب والعدل والفلسفة والغناء نموت فداء الوطن كما يموت الرجال نحن النساء نلد الأطفال نلد الأفكار لماذا تكبلون حياتنا بالأثقال ؟ نحلم بتاريخ فوق أوراق العمر مثل الرجال لماذا تمسحوننا من التاريخ وتضعون اسماءكم فو ......





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