إّن الحدائق ليست كلها في الجنة - فرات إسبر

2022/03/08 | 07:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فرات_إسبر خاص يوم المرأة العالمي أيتها الغافية على شفةِ الهاوية،سفر الغيب أجلته ُ تعالي :نتبادل القبل أيها المتجلي في جذع شجرة، حدثني عنكحدثني عن الزمان في أنفاسك ، عن ساعاته الرملية و الوحليةعن توابيته وأكفانه عن طينه المدمى بدم آخر الأنبياء.



ايقظْ الأعمار في جسديواجعل جسدك سريرا للغربية، للتي لم يكن لها في بلاد الأنبي ......





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