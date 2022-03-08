زيلينسكي يكشف مكان وجوده.. ويوجه رسالة لبايدن:

2022/03/08 | 08:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى الرئيس الأوكراني، فلودومير زيلينسكي، الإثنين، أن نظيره الأمريكي جو بايدن قادر على فعل أكثر من ذلك لإنهاء الحرب، مجددا مطالبته بتطبيق منطقة "حظر طيران" لحرمان روسيا من السيطرة على السماء الأوكرانية وقصف المدن

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