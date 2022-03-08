اليابان تفرض عقوبات جديدة على روسيا وبيلاروسيا

2022/03/08 | 08:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أصدرت وزارة الخارجية اليابانية تفاصيل حزمة العقوبات الثالثة ضد روسيا وبيلاروسيا فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا: فُرضت عقوبات شخصية على 20 روسيًا آخرين و 12 مواطنًا بيلاروسيًا.ووقعت منظمتين روسيتين و 12 منظمة بيلاروسية تحت العقوبات.بالإضافة إلى ذلك، تم فرض حظر على التصدير لوزارة الدفاع في بيلاروسيا.كما تم فرض عقوبات شخصية […]

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