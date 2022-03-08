2022/03/08 | 08:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

أعلن القائمون على شبكة "VK" الروسية للتواصل الاجتماعي أن الشبكة شهدت مؤخرا ازديادا ملحوظا في نشاط المستخدمين.

وأشار القائمون على الشبكة إلى أن الفترة الماضية شهدت زيادة ملحوظة في نشاط المستخدمين، وما بين 21 و27 شباط الماضي وزاد متوسط جمهور الشبكة اليومي بمقدار 200 ألف شخص، لتبقى هي شبكة التواصل الاجتماعي الأكثر شهرة بين شبكات التواصل بالنسبة لجمهور الإنترنت الروسي.

وتبعا لتحليلات Mediascope فإن شبكة "VK" يزورها يوميا ما بين 47 و53% من مستخدمي الإنترنت في روسيا، إذ يشير القائمون على الشبكة إلى أن منشورات المستخدمين تعتبر هي المصدر الرئيسي للمعلومات على شبكتهم.

وبينت التحليلات أيضا أن مشاهدات موجز الأخبار على الشبكة نمت بنسبة 5% تقريبا في الفترة الأخيرة، كما ازدادت مشاهدات قسم الفيديوهات بنسبة 15% أيضا.

وتجدر الإشارة إلى أن القائمين على شبكة "VK" كانوا قد أضافوا بعض التعديلات على صفحات الشبكة، وأطلقوا قسما جديدا لمتابعة الأحداث والمواقع والمواضيع التي تلقى رواجا ملحوظا بين مستخدمي الإنترنت.

المصدر: روسيا اليوم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شبكات التواصل الاجتماعي الروسية تشهد ازديادا في نشاط المستخدمين) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شبكات التواصل الاجتماعي الروسية تشهد ازديادا في نشاط المستخدمين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).