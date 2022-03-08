النفط ما زال منتعشاً.. سعر جديد يسجله خام برنت

2022/03/08 | 08:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ارتفعت أسعار النفط قرب أعلى مستوياتها في 14 عاما اليوم الثلاثاء، مع اضطراب كبير في صادرات النفط الروسية الا ان رفض الحظر الذي دعت اليه امريكا حد من المكاسب حيث تفكر الولايات المتحدة في التصرف بمفردها لحظر واردات النفط الروسية بدلا من التعاون مع حلفائها في أوروبا مما يخفف المخاوف من تعطل أوسع […]

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سعر جديد يسجله خام برنت أولاً على ايرث نيوز.

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