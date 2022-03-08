روسيا تعلن وقفا لإطلاق النار في عدة مدن أوكرانية صباح الثلاثاء

2022/03/08 | 08:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت روسيا وقف إطلاق النار وتوفير ممرات إنسانية في عدة مدن أوكرانية بدءا من العاشرة صباح الثلاثاء.يتبع…

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