قد لا ينام الأطفال بعد رؤيتها.. كشف النقاب عمّا قد يكون أكبر دمية بالعالم

2022/03/08 | 08:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كُشف النقاب عمّا قد يكون أكبر دمية بالعالم في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية أمام عشرات الأطفال الذين قد يجدون صعوبة في النوم بعد رؤيتها في تلك الليلة.

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