البياتي: التحالف الثلاثي يتعامل بأنانية و الوضع السياسي “لايبشر بخير”

2022/03/08 | 08:45 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… انتقد النائب السابق جاسم البياتي، ماوصفه بالانانية في تعامل التحالف الثلاثي مع مجريات العملية السياسية، لافتا الى ان الوضع (لايبشر بخير) وقد يتأخر تشكيل الحكومة طويلا في ظل المستجدات الحالية.وقال البياتي لـ /المعلومة/، ان “الوضع السياسي (لايبشر بخير)، حيث ان تحرك قطبي العملية السياسية للتنافس على رئاسة الجمهورية لن يأتي بنتائج مرضية، […]

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