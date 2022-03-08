2022/03/08 | 08:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرافدين يطلق سلفة ٢٥ مليون للمتقاعدين وبفائدة ٥ بالمئة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايرث نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/03/08 | 08:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يطلق سلفة ٢٥ مليون للمتقاعدين وبفائدة ٥ بالمئة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين يطلق سلفة ٢٥ مليون للمتقاعدين وبفائدة ٥ بالمئة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).