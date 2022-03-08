نائب يفتح النار على الكاظمي وأبو رغيف ويحذر من تمرد الحكومة على القضاء

2022/03/08 | 08:47 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ءالمعلومة/ بغداد… حذر النائب عن كتلة صادقون النيابية، احمد رحيم، من تمرد الحكومة على قرارات القضاء خصوصا مايتعلق بقرار المحكمة إزاء لجنة أبو رغيف.وقال رحيم لـ /المعلومة/، ان “الحكومة متمردة على قرارات القضاء، اذ لاتوجد مؤسسة في العراق اكثر أهمية من المؤسسة القضائية، اذ ينبغي على كل السلطات الخضوع للجهات القضائية”.وأضاف ان “رئيس […]

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