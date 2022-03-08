اليوم.. عجلة الدوري الممتاز تعود للدوران بإقامة خمس مباريات

2022/03/08 | 08:54 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد تنطلقُ، اليوم الثلاثاء، منافساتُ الجولة (25) من منافساتِ الدوري الممتاز لكرةِ القدم بإجراءِ خمسِ مبارياتٍ في ملاعب العاصمة بغداد والمحافظات.ويفتتح فريق القاسم الجولة بمواجهة ضيفه فريق نوروز في تمام الساعة (1:30) ظهراً في المباراة التي تقام في ملعب الكفل.ويتقابل فريق سامراء مع ضيفه فريق نفط ميسان في الساعة (2:30) ظهراً على […]

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