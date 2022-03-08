2022/03/08 | 08:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عاد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسيكي، إلى القصر الرئاسي في كييف للمرة الأولى علنا منذ اندلاع الحرب، موثقا ذلك بفيديو أكد أنه لا يخاف أحدا.وفي وقت لاحق، أجرى زيلينسيكي مقابلة مع شبكة “آيه بي سي نيوز” الأميركية أكد فيها أن الرئيس الروس فلاديمير بوتن لن يتوقف عند أوكرانيا، محذرا من أنه “سيفترس” دولا […]

ظهرت المقالة للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب..



زيلينسيكي يعود للقصر الرئاسي ويؤكد: لا نخاف أحداً أولاً على ايرث نيوز.

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