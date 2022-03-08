اوساط سياسية وشعبية تحذر من تهديد الامن الغذائي وتحمل الحكومة المسؤولية

2022/03/08 | 09:03 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… حذرت أوساط سياسية وشعبية، من تهديد الامن الغذائي للمواطن العراقي بعد ارتفاع أسعار الغذائية الى مستويات غير مسبوقة، محملين الحكومة مسؤولية مايحدث من جراء سوء التخطيط.وقال النائب المستقل باسم خشان لـ /المعلومة/، ان “المبالغ المتوفرة لدى الحكومة ينبغي ان تستثمر لخدمة المواطن، وتذليل العقبات التي تواجهه الا انها لم تحقق أي انجاز […]

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