الرافدين يطلق سلفة 25 مليون لهذه الفئة

2022/03/08 | 09:04 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منح السلفة للمتقاعد يكون بضمانة كفيل موظف مدني موطن راتبه على المصرف حصرا.

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