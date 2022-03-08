الرافدين يطلق سلفة 25 مليون للمتقاعدين وبفائدة 5 بالمئة

2022/03/08 | 09:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واعأعلن مصرف الرافدين،اليوم الثلاثاء، عن اطلاق سلفة 25 مليون دينار للمتقاعدين الموطنة رواتبهم على المصرف حصرا ومن حاملي بطاقة الماستر كارد.وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)، أنه "تقرر منح المتقاعدين سلفة من 5 ملايين وحتى 25 مليون وبفائدة 5 بالمئة ،مشيراً الى أن "مدة تسديد السلفة 5 سنوات شرط ألا يتجاوز الاستقطاع الشهري القسط والفائدة 50 بالمئة من الراتب التقاعدي" . وأضاف أن "منح السلفة للمتقاعد يكون بضمانة كفيل موظف مدني موطن راتبه على المصرف حصراً وألا يتجاوز عمر المتقاعد طالب السلفة العمر التأميني وذلك لتغطية مبلغ السلفة وفترة سدادها" .ودعا البيان "المتقاعدين الى زيارة فروع المصرف كافة المنتشرة في بغداد والمحافظات لغرض التقديم والحصول على السلفة" .

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