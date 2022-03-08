2022/03/08 | 09:35 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الصدمة الكهربائية .. الطريقة الصحيحة لانعاش القلب) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 8t7dMuUVwGk
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الصدمة الكهربائية .. الطريقة الصحيحة لانعاش القلب) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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