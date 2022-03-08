2022/03/08 | 09:36 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أوضح الخبير الاقتصادي مصطفى اكرم حنتوش، ان العراق بامكانه المساهمة في تعويض حصة روسيا من النفط في حال فرض عقوبات على صادراتها النفطية، لافتا الى ان العراق يمتلك كميات فائضة جاهزة للتصدير من خلال شركات جولات التراخيص.وقال حنتوش لـ /المعلومة/، ان “العراق يمتلك خزينا نفطيا فائضاً جاهز يصل لنحو 600 الف برميل، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير اقتصادي يوضح مدى قدرة العراق على تعويض حصة روسيا من النفط) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبير اقتصادي يوضح مدى قدرة العراق على تعويض حصة روسيا من النفط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).