2022/03/08 | 09:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت شركة الاستشارات العالمية للمواطنة والإقامة "هينلي وشركاءه"، ومقرها العاصمة البريطانية لندن عن تقرير يسلط الضوء على توسع حرية السفر بشكل ملحوظ منذ نشر أول مؤشر لجوازات السفر قبل 17 عامًا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإمارات الأعلى عربيًا..إليكم حجم الزيادة بالوجهات الخالية من التأشيرات لحاملي جوازات سفر معينة) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإمارات الأعلى عربيًا..إليكم حجم الزيادة بالوجهات الخالية من التأشيرات لحاملي جوازات سفر معينة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).