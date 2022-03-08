2022/03/08 | 09:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذها خمس عمليَّات ضبطٍ نوعيَّةٍ في أماكن مُتفرِّقةٍ في نينوى، وذلك في إطار مُتابعتها وتحرِّيها عن ملفِّ حالات التجاوز والاستيلاء على عقاراتٍ مملوكةٍ للدولة خلافاً للقانون، وبيعها للمُواطنين في المُحافظة.وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، عبر بيان تلقته “ايرث نيوز” بأنَّ “فرق عمل مُديريَّة تحقيق نينوى […]

ظهرت المقالة عقارات بعشرات المليارات..



النزاهة: ضبط 17 متهماً بالتجاوز بينهم 4 رؤساء جمعيات في نينوى أولاً على ايرث نيوز.

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