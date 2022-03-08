2022/03/08 | 09:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واعاعلنت هيئة النزاهة الاتحادية،اليوم الثلاثاء،ضبط 17 متهماً بالتجاوز على عقارات الدولة في نينوى.وذكر بيان للهيئة تلقته وكالة الانباء العراقية(واع)،أن"دائرة التحقيقات في الهيئة أفادت بأنَّ فرق عمل مُديريَّة تحقيق نينوى التي نفَّذت (5) عمليَّات ضبطٍ مُنفصلةٍ؛ استناداً إلى مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ تمكَّنت من ضبط (17) مُتهماً، من بينهم (4) رؤساء جمعيَّاتٍ؛ لإقدامهم على بيع أراضٍ مملوكةٍ للدولة خلافاً للقانون عن طريق تقطيع الأراضي الزراعيَّة وبيعها للمواطنين؛ لقاء مبالغ ماليَّـةٍ".وأضاف إنَّ "فرقها، التي انتقلت إلى كلٍّ من الجمعيَّات التعاونيَّة لإسكان مُنتسبي (وزارة البلديَّات والأشغال والمساحين وبلديَّة الموصل والمعهد التقني في الموصل وعُمَّال النقل والمواصلات في المحافظة وكهرباء نينوى) تمكَّنت من ضبط أصل صور قيود الأراضي وكشف حسابات تلك الجمعيَّات وقوائم بأسماء المُشترين وعقود البيع".وتابع أنَّ "مجموع مساحات الأراضي التي تمَّ التجاوز عليها بلغ أكثر من (350) دونماً تمَّ تقطيعها إلى أكثر من (2300) قطعة؛ لغرض بيعها للمُواطنين، لافتا إلى أنَّ"القيمة التقديريَّة لـ (409) قطع أراضٍ تمَّ تقطيعها من قبل جمعيَّة إسكان مُنتسبي المعهد التقنيِّ في الموصل البالغة مساحتها (48) دونماً تصل إلى (16,691,000,000) مليار دينار".واوضح انه"تمَّ تنظيم خمسة محاضر ضبطٍ قضائيَّةٍ، وعرضها رفقة المُتَّهمين على قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين وفق أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات".وكانت الهيئة قد أعلنت خلال العام الجاري عن تنفيذها أربع عمليَّات ضبطٍ لحالات تجـاوزٍ واستـيـلاءٍ على أراضٍ عائدةٍ للدولة في نينوى، كما تمَّ ضبط (32) مُتهماً وقرابة ملياري دينار خلال تلك العمليَّـات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة: ضبط 17 متهماً بالتجاوز على عقارات الدولة في نينوى) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة: ضبط 17 متهماً بالتجاوز على عقارات الدولة في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).