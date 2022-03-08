اجتماع روسي أوكراني برعاية تركيا الخميس المقبل

2022/03/08 | 09:54 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، أن تركيا ستستضيف محادثات ثلاثية بين وزراء خارجية روسيا وأوكرانيا وتركيا الخميس.وتنظم تركيا منتدى دبلوماسيًا لمدة ثلاثة أيام، دعت إليه سيرغي لافروف، الذي أكد حضوره في نهاية الأسبوع.وأكدت موسكو على الفور عقد اللقاء، في حين قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أوليغ نيكولينكو، لوكالة […]

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