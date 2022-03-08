"الناجون".. كيف أفلت بعض الأشخاص من كورونا طيلة عامين؟

2022/03/08 | 09:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مضى أكثر من عامين على ظهور وباء

كورونا، لكن بعض الأشخاص لم يصابوا بهذا

المرض المعدي، حتى الآن، رغم توالي

موجات "كوفيد 19"، وسط حيرة حول العوامل

الذي جعلت بعض الناس يفلتون من العدوى.

وكتبت أستاذة علم

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