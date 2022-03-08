الرافدين يطلق سلفاً جديدة للمتقاعدين

2022/03/08 | 09:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء،

عن اطلاق سلفة 25 مليون دينار للمتقاعدين

الموطنة رواتبهم على المصرف حصرا ومن

حاملي بطاقة الماستر كارد.

وذكر إعلام المصرف في بيان، انه "تقرر

منح المتقاعدين سلفة من 5

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